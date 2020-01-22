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Лес и зерно: куда Красноярский край экспортирует продукцию

Главная Экономика
Красноярск
15:46 22 Января 2020
лес, зерно, экспорт, китай, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое управление Россельхознадзора подвело итоги работы ведомства за 2019 год. Отдельной стала тема экспорта.

Так, переработанная древесина в 2019 году была вывезена в 32 страны мира.

«Основным экспортером лесопродукции который год остается Китайская Народная Республика: туда поставлено более 1 млн м³. круглого леса и 5,7 млн. м³ пиломатериалов.

Что касается зерна, то в 2019 году управлением Россельхознадзора было проконтролировано более 668,65 тысяч тонн зерна и 164,64 тысяч тонн рапса.

«Основными странами-импортерами зерна и рапса из Красноярского края являются: Китай, Монголия и Беларусь», - добавили представители ведомства. Кроме того, впервые был осуществлен экспорт зерна и рапса из Красноярского края в Латвию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Литву и Иран.

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