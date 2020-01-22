Лес и зерно: куда Красноярский край экспортирует продукцию

Краевое управление Россельхознадзора подвело итоги работы ведомства за 2019 год. Отдельной стала тема экспорта.

Так, переработанная древесина в 2019 году была вывезена в 32 страны мира.

«Основным экспортером лесопродукции который год остается Китайская Народная Республика: туда поставлено более 1 млн м³. круглого леса и 5,7 млн. м³ пиломатериалов.

Что касается зерна, то в 2019 году управлением Россельхознадзора было проконтролировано более 668,65 тысяч тонн зерна и 164,64 тысяч тонн рапса.

«Основными странами-импортерами зерна и рапса из Красноярского края являются: Китай, Монголия и Беларусь», - добавили представители ведомства. Кроме того, впервые был осуществлен экспорт зерна и рапса из Красноярского края в Латвию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Литву и Иран.