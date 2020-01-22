Больше 100 тысяч рублей в месяц получают красноярцы в сфере добычи полезных ископаемых. Средняя заработная плата в этой отрасли за 2019 год, по данным Красноярскстат, составила 104 795 рублей. При этом средняя зарплата по региону в прошлом году находилась на уровне 48 425 рублей.

Самая маленькая средняя зарплата зафиксирована в сфере питания и деятельности гостиниц - здесь показатель лишь 27 133 рубля в месяц.

Отметим, что среди всех сфер деятельности в 2019 году средние значения уменьшились только в строительстве. Там по сравнению с 2018 годом ежемесячный доход снизился на 3%.

Самый большой рост показала научная сфера - здесь цифры выросли на 12,7% (62 297 рублей), В оптовой и розничной торговле, а также в отрасли ремонта авто и мототехники рост составил 11,3% (31 543 рубля).