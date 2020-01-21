Рождение и смерть Корпорации «Красноярск-2020»

Теперь в этом есть даже какая-то ностальгия. Приближался конец нулевых. Молодой и активный губернатор Хлопонин. Инвестиционный форум окончательно переродился в Красноярский экономический. Рывки, мечты, планы и грандиозные проекты. В Красноярском крае в 2007 году впервые заговорили об агломерации.

Смысл большого проекта фактически заключался в объединении соседствующих с Красноярском муниципалитетов: Сосновоборска, Дивногорска, Емельяновского, Манского, Сухобузимского и Березовского районов.

Воздушные замки были нарисованы настолько профессионально, что дух захватывало. Вспоминаем о грандиозном проекте здесь.