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Рождение и смерть Корпорации «Красноярск-2020»

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Красноярск
14:28 21 Января 2020
корпорация, хлопонин, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Теперь в этом есть даже какая-то ностальгия. Приближался конец нулевых. Молодой и активный губернатор Хлопонин. Инвестиционный форум окончательно переродился в Красноярский экономический. Рывки, мечты, планы и грандиозные проекты. В Красноярском крае в 2007 году впервые заговорили об агломерации.

Смысл большого проекта фактически заключался в объединении соседствующих с Красноярском муниципалитетов: Сосновоборска, Дивногорска, Емельяновского, Манского, Сухобузимского и Березовского районов.

Воздушные замки были нарисованы настолько профессионально, что дух захватывало. Вспоминаем о грандиозном проекте здесь.

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