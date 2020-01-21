Корпорация «Красноярск-2020». Воспоминание о грандиозном проекте

В 2007 году президент Владимир Путин выбрал временного преемника, а в Госдуму впервые прошли депутаты лишь четырех основных партий. Умер Борис Ельцин. Сочи выбрали столицей Зимних Олимпийских игр.

По радио «Девочка, которая хотела счастья», «Белые обои, черная посуда» и Рианна с Тимберлейком. Вот-вот сборная России по футболу выдаст лучший матч за всю постсоветскую историю, а какой-то американец, не расплатившись за ипотеку, запустит мировой финансовый кризис, который станет для россиян ударом под дых.

Теперь в этом есть даже какая-то ностальгия. Приближался конец нулевых. Молодой и активный губернатор Хлопонин. Инвестиционный форум окончательно переродился в Красноярский экономический. Рывки, мечты, планы и грандиозные проекты. В Красноярском крае в 2007 году впервые заговорили об агломерации. Смысл большого проекта фактически заключался в объединении соседствующих с Красноярском муниципалитетов: Сосновоборска, Дивногорска, Емельяновского, Манского, Сухобузимского и Березовского районов.

Воздушные замки были нарисованы настолько профессионально, что дух захватывало. Журналист Юлия Чанчикова, ныне возглавляющая «Деловой квартал», в 2007 году работала шеф-редактором красноярского представительства газеты «Труд». Вот как она вспоминает тот период.

«Все началось на Красноярском экономическом форуме в 2007 году. Именно там Александр Хлопонин произнес неведомое словосочетание «Красноярская агломерация». Что это такое, никто не понимал, но звучало красиво. Постепенно агломерация обрастала подробностями - некими гипотетическими проектами. Было там и легкое метро, и скоростная электричка между территориями агломерации, и ЭКСПО в 2020 году, и даже речной трамвай с парковками на баржах. Самым экстравагантным проектом была канатная дорога через Енисей от СФУ до Бобрового лога. Затем уже появилась Корпорация, которая и была призвана воплотить задуманное в жизнь. К сожалению, ничего из этого яркого набора в реальности не появилось. Кроме разве что аквапарка, который только сейчас начал строиться и совсем не в рамках того проекта. А жаль. Мне было хотелось прокатиться на канатке над Енисеем», - поделилась Чанчикова.

«Корпорация «Красноярск-2020» была создана в марте 2008 года. Форма - государственное предприятие Красноярского края с учредителем в лице администрации региона. Основная задача - общее кураторство проекта агломерации, привлечение инвестиций и реализация больших и малых подпроектов.

Все утверждения и согласования в рамках проекта проходили в Законодательном собрании Красноярского края. Депутаты тогда в большинстве своем предложениями администрации были довольны и полны ожиданий.

«Бывший губернатор Эвенкии, помощник полпреда президента в Сибирском федеральном округе Борис Золотарев назначен руководителем государственного предприятия «Корпорация «Красноярск-2020». Такое решение было принято в администрации и поддержано в четверг депутатами Законодательного собрания края подавляющим большинством голосов - 40 из 48», - такую новость можно найти в архивах СМИ.

Депутат краевого парламента второго созыва от партии «Союз правых сил» (помните, была такая) Сергей Шахматов ожидал от проекта больших изменений в жизни города и края.

«Для нас это был мега-проект. И в нем я видел два больших плюса. Первый и безусловный - это объединение территорий. Агломерация сделала бы Красноярск по сути двухмиллионным городом, что позволило бы получать совершенно другое федеральное финансирование. Второй плюс - развитие транспортной схемы. С реализацией проекта у нас точно бы появилось наземное метро. Это были мои два ожидания, которые ни в каком виде реализованы не были», - говорит Шахматов.

Нынешний депутат Заксобрания Александр Глисков в 2008 году только начинал свою политическую карьеру в Горсовете. Задумка объединения территорий, по его мнению, была грамотной.

«Идея была правильная. По факту ведь агломерация существовала давно: красноярцы используют инфраструктуру близлежащих районов для ведения бизнеса и отдыха, а жители районов используют инфраструктуру Красноярска для образования, медицины… Развитие должно быть комплексным. Но ничего не случилось. В итоге у нас теперь каждый сельсовет рисует себе Генплан. И появляются такие примеры: в Солонцах хотят строить многоэтажки, а живущих там детей хотят водить в детский сад и школу в Красноярске», - рассуждает Глисков.

Оставшийся без работы после объединения региона Борис Золотарев с воодушевлением взялся за дело (помощник полпреда в СФО - это разве работа?). О проведении ЭКСПО-2020 в Красноярске говорилось полушепотом и даже с придыханием. Вот как писали тогда о масштабном потенциальном событии 2020 года.

«Корпорация получила самые масштабные возможности, связанные с подготовкой и проведением пока виртуальной для Красноярска Всемирной выставки мировых достижений «ЭКСПО-2020». Это не только презентационная и торговая деятельность, но также мероприятия, направленные на строительство транспортной, инженерной инфраструктуры, объектов связи, энергетики, туристской индустрии, участие в сделках финансового посредничества».

«Главная цель в настоящее время - предложить наиболее эффективную схему управления проектом «Красноярск-2020» и способствовать вовлечению в реализацию проекта государственных средств и средств частного бизнеса. Мы предлагаем работать во всех направлениях сразу - начиная от разработки генплана и подготовки других документов», - говорил тогда Золотарев. Назывались и цифры.

Предполагалось, что на содержание проекта «Красноярск-2020» до 2008 года потребуется 100-150 миллионов рублей, а на реализацию самого проекта агломерации - 10-15 млрд долларов. Причем основная доля - частные инвестиции.

Как же работала Корпорация? Как добывались инвестиции? Чем занимались ее сотрудники? Sibnovosti.ru поговорили с одним из них.

«Я работал с самого начала по 2009 год. Тогда подобные Корпорации создавались повсеместно в России. Так что идея Хлопонина не была свежей. Мы занимали целый этаж в здании на Республики, 51. В штате - около 30 человек. У каждого отдела было свое направление, но по большому счету нам свешивали те задачи, которые в силу бюрократии не могли решить те или иные органы власти. Так, мы организовывали форумы, нанимали и расплачивались с волонтерами и даже заказывали техническое обследование долгостроя на Взлетке. Предполагалось, что недостроенное здание крайкома в будущем должно стать административно-торговым центром с надстроенными этажами. Та же работа велось и по планетарию по соседству. Другой отдел прорабатывал проект скоростной электрички до аэропорта - вели какие-то консультации, переговоры с районными властями. Еще один отдел организовывал международные выставки, встречи с инвесторами. Например, в Индию как-то по нашей линии съездил нынешний министр спорта Павел Ростовцев и покойный ныне Алексей Клешко. Удалось ли там добыть инвестиции, мне не известно», - рассказал собеседник.

Кстати, именно для упрощения взаимодействий, в том числе и с точки зрения траты средств, в 2009 году госпредприятие было приватизировано. Так появилось ОАО «Корпорация «Красноярск-2020» со стопроцентной долей у правительства края. Председателем совета директоров акционерного общества депутаты Законодательного собрания края утвердили тогдашнего министра экономики и регионального развития Сергея Верещагина. В данный момент Верещагин - заместитель председателя правительства Красноярского края.

«Региональные власти уверены, что новая форма собственности развяжет корпорации руки для привлечения капитала и инвестирования. Эксперты ожидают продажи части акций корпорации частным инвесторам уже в ближайшее время», - писали тогда СМИ.

Один из комментариев дал гендиректор ОАО «Русские инвесторы - Сибирь» Андрей Панченко (в данный момент преподаватель СФУ, управляющий партнер нескольких компаний). Он заявил, что в отличие от госпредприятия акционерное общество может за счет довольно большого числа финансовых инструментов привлекать средства с рынка. Например, разместить облигации или провести IPO.

«Сейчас корпорация переходит от формирования программных документов к выполнению реальных инвестиционных проектов, а значит, возникает необходимость привлечения значительных объемов негосударственного финансирования», - приводили его слова журналисты.

Бывший сотрудник Корпорации рассказывает - вначале Борису Золотареву все это было интересно. Но после «его загнали в рамки. Ты управлял целым субъектом РФ, а теперь руководишь каким-то только на бумаге грандиозным проектом. Для него это было мелко. В итоге после 2009 года подпроектов стало существенно меньше и Золотарев потерял интерес к этой работе».

«Нам не дали нормально стартануть. Поставили глобальные задачи при довольно скромном для таких планов бюджете. Несмотря на декларации о частном инвестировании, дополнительных денег было не найти», - резюмирует собеседник.

После 2009 года Корпорация начала исчезать из информационного поля. В 2013 году заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил Бершадский заявил депутатам парламента: в 2011 году ОАО исчерпало свои задачи и фактически прекратило работу. Правительство края приняло решение о нецелесообразности дальнейшей деятельности ОАО «Корпорация «Красноярск-2020». Персонал сокращен, необходимости в таком юридическом лице больше нет.

«Мы тут все в легком недоумении, и оно вполне объяснимо. Вспомните, как все начиналось. Пафосно и мощно. Старт работы корпорации сильно диссонирует с окончанием этой истории. И недоуменные вопросы, на мой взгляд, будут возникать и дальше, потому что все не объяснили, не разложили по полочкам», - заявил тогда тогда депутат Сергей Попов, который теперь в Заксобрании занимает должность вице-спикера.

Политолог и журналист Василий Дамов уверен: Корпорация была целиком и полностью детищем губернатора Хлопонина - «человека, который умел мыслить такими проектами, и который умел их реализовывать».

«Самая главная проблема таких проектов как раз в этом: как только «идеолог» по той или иной причине охладевает к ним - проект умирает. Хлопонин успел сделать в крае очень многое, собственно, во многом на его «багаже» мы и живем уже больше 10 лет, но вот проект «2020» он успел только запустить и уехал. Как следствие - проект умер почти сразу. Но смотреть теперь на новости 2008-2009 годов очень забавно - постоянно ловишь себя на мысли, что если вместо «Красноярск-2020» подставить «Енисейская Сибирь», то ловишь откровенное дежавю. Вот проект «2020» стал ключевой темой КЭФ, вот его обсудили на Городском форуме, вот конкурс рисунков и молодежных проектов «2020», вот кадровый конкурс по созданию трудового резерва, вот губернатор и другие ответственные лица подписывают важное соглашение о сотрудничестве! И потом нужно сразу читать новости уже 2011-2012 годов: глава Корпорации покинул пост, у министерства масса вопросов к деятельности Корпорации, проверки расходования бюджетов и так далее. Это и есть главный итог. Говорить же содержательно о том, что сбылось, а что нет, вообще странно: ну какая сейчас агломерация Красноярска с Сухобузимским и Манским районами (оба подписали соглашение), вы о чем вообще? Тут в Дивногорск до сих пор проблема добраться нормально», - высказался Дамов.

Свет на то, почему Корпорация «умерла», а агломерация так и не случилась мог бы пролить Борис Золотарев. И он это сделал. Бывший руководитель проекта, а ныне генеральный директор «КНП» рассказал Sibnovosti.ru, что создание агломерации стало следствием. Главной же целью было проведение в Красноярске ЭКСПО-2020.

- Чего вы решили вспомнить? Больше 10 лет уже прошло! - удивился вопросу Золотарев.

- Дак, 2020 год на дворе.

- А ведь и точно!

«Когда создавалась Корпорация, это было сделано для выполнения целевых задач к 2020 году. Первая и самая главная - организация и проведение ЭКСПО-2020. И вторая задача, которая родилась после первой - создание агломерации. Обе задачи не были реализованы, поэтому Корпорация прекратила свое существование за ненадобностью», - вспоминает Золотарев.

По словам экс-руководителя проекта, судьба Корпорации была решена довольно быстро: приехавший в Красноярск из Франции комиссар заявочной кампании ЭКСПО оценил город, его месторасположение, природу.

«Мы не прошли по одному параметру, самому главному - обеспечение количества участников. По нормативам, выставку должны посетить от 30 до 50 млн человек. Но наша транспортная инфраструктура этого бы не позволила. Такого количества гостей мы просто не смогли бы обеспечить. И хорошо, что поняли это на начальном этапе. Нас бы все равно сняли с гонки, даже если бы мы боролись до конца», - рассказывает Золотарев.

Роль Хлопонина в этом проекте Золотарев не умаляет. Но вот с тем, что проект сдулся именно после отбытия губернатора на Кавказ (Хлопонин возглавил полпредство Северо-Кавказского федерального округа), он не согласен.

«Александр Геннадьевич лично участвовал в проекте. И лично убедился в невозможности пройти критерий по количеству участников. Именно Александр Геннадьевич пригласил сюда этого французского комиссара. Независимо от того, остался бы Хлопонин или нет, данный параметр мы бы не обеспечили», - говорит собеседник.

- Ваш номер мобильного со времен Корпорации не изменился и заканчивается цифрами «2020». Ностальгии нет по тем временам?

- Я живу настоящим и будущим. Зачем жить прошлым? У меня сейчас интересная работа. Мы заходим в Хакасию и Тыву. Я очень счастлив и доволен своей жизнью.

p.s.: Место проведения выставки ЭКСПО-2020 выбрали в результате голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в 2013 году. С 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года она пройдет в ОАЭ в Дубае.

текст: Сергей Санников

фото: архив Sibnovosti.ru