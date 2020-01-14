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На ремонт дорог в Красноярске в 2020 году заложили миллиард рублей

Главная Экономика
Красноярск
16:11 14 Января 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2020 году на ремонт и реконструкцию магистралей в Красноярске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выделят миллиард рублей. Об этом сообщили в краевом правительстве. 

Так, в наступившем году планируется завершить строительство дороги по пр. Молодежный в Солнечном, а также оборудовать виадук через улицу Волочаевскую. 

«Дороги построят вокруг 10-го микрорайона Солонцы-2 и в 6-м микрорайоне Солнечного. Кроме того, продолжится строительство автодороги по улице Байкитской, второго этапа по улице Волочаевской, переезда через Северное шоссе в микрорайоне Солонцы-2. Начнется строительство дороги от дома № 33 по улице Мате Залки до улицы Космонавтов, спроектируют дорогу по улице Гриболевской и пешеходный переход на улице Калинина», - рассказали о планах в правительстве. 

Работы продолжатся и на самых загруженных магистралях города - в 2020 году завершится капремонт Ястынской. Также дорожники приведут в порядок улицы Марковского и Судостроительную. Эти магистрали стоят в приоритете у красноярских властей, так как они вызвали нарекания у водителей и пешеходов. На них полностью заменять покрытие, а некоторые участки ждет расширение. 

Отметим, что дорожники приступят к ремонтным работам, когда в городе установится теплая погода. Торги на электронных площадках уже завершены. 

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