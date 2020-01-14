В Дивногорске взлетели цены на квартиры в районе обновленной набережной

В Дивногорске резко вырос спрос на квартиры в районе обновленной набережной. В связи с этим выросли и цены. Если раньше за двухкомнатную с видом на Енисей продавцы просили около полутора миллионов рублей, то теперь жилье выставляют за 1,9 млн рублей, подтвердили корреспонденту Sibnovosti.ru агенты по продаже недвижимости. При этом квартирами на набережной теперь интересуются и красноярцы.

«На сегодняшний день у нас в продаже на набережной 2-3 квартиры, не больше. Именно на набережной все не местные хотят купить квартиру. Так было всегда, но после открытия новой набережной это стало особо актуально. Ведь в центре довольно шумно, а там спокойнее», - сообщила риелтор компании «Хаус-Сити» Евгения Пивоварова.

При большом желании жить в районе обновленной набережной есть возможность сэкономить, отмечают риелторы. Например, квартиры без красивого вида стоят дешевле.

«Если окна выходят во двор, а не на набережную, не на Енисей, то это сразу на цене и спросе отражается. По цене - это существенная разница - около 100-200 тысяч. И неважно, будут ли покупатели потом смотреть, любоваться красотой набережной. Но при покупке для кого-то это принципиальное условие», - отметила риелтор Татьяна Васильева.

Напомним, что реконструкция набережной Енисея в Дивногорске была завершена осенью прошлого года. Столичный блогер-урбансит Илья Варламов назвал это обновление лучшим в стране по итогам 2019 года. Теперь в Дивногорск на прогулку любят ездить и красноярцы.

фото: сайт администрации Дивногорска