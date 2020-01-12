В Красноярске выросла плата за детский сад. Об этом со ссылкой постановление мэрии пишет муниципальная газета «Городские новости». Рост будет незначительным. Так, за ребенка младше трех лет плата составит 1444 рубля против 1390 рублей ранее. За детей старшего возраста платить придется 1705 рублей. Ранее стоимость была на 64 рубля меньше. Эти цены действительны для групп полного дня.

Стоимость посещения групп кратковременного пребывания обойдется родителям в 511 рублей в месяц. Здесь рост составил 19 рублей.