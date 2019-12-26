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С красноярцев за год собрали штрафов на 43 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
13:40 26 Декабря 2019
экономика, красноярск, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В 2019 году жителям Красноярского края выписали административных штрафов на 43 млн рублей. Правоохранители составили 54 тысячи протоколов, отчитались главке МВД. 

Не все нарушители оплатили штрафы - в этом году только 30 млн рублей поступило в краевую казну. 

«Неуплата штрафа в установленный законом срок является административным правонарушением и влечет за собой наложение нового штрафа, сумма которого составляет двойной размер ранее неуплаченного, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», - отметили в ведомстве. 

Около восьми тысяч жителей края наказали за несвоевременную оплату штрафов. 

Отметим, что погасить долг за административное нарушение необходимо в 60-дневный срок. 

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