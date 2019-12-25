Плата за проезд в трамваях и троллейбусах Красноярска поднимется в январе

Министерство тарифной политики Красноярского края утвердило новые цены на проезд в электротранспорте Красноярска. Стоимость поездки и провоза багажа увеличится с 19 до 22 рублей уже с 5 января. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства.

Кроме того, специалисты установили новые цены на проезд в муниципальных автобусах Дудинки - там одна поездка обойдется в 29 рублей. Изменения также вступят в силу 5 января. В Ачинске стоимость проезда в электротранспорте увеличится до 19 рублей.

Напомним, подорожание проезда в трамваях и троллейбусах связано с экономическими расходами транспортных предприятий. Выручка не покрывает траты на обслуживание электротранспорта. Тарифы не повышали около трех лет.