Красноярский мед распробовали в Японии

Мед из Красноярского края отправили на экспорт в Японию. Первая партия составила 3,3 тонны, рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

«Мед соответствует ветеринарным требованиям страны-импортера, что подтверждено исследованиями, проведенными на базе референтного центра и лаборатории гигиены продуктов питания (Япония)», - рассказали в ведомстве.

Груз сначала доедет в вагонах до морского порта Находки, а затем мед транспортируют до Японии.

По данным Россельхознадзора за 2019 год, из Красноярского края экспортировано почти шесть тысяч тонн кормов растительного происхождения, 13,5 млн штук яиц, 53,5 тонны мороженого в Монголию. В Гонконг из региона направлено 10,5 тонн пантов северного оленя.