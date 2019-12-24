24 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский мед распробовали в Японии

Главная Экономика
Красноярск
15:41 24 Декабря 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Мед из Красноярского края отправили на экспорт в Японию. Первая партия составила 3,3 тонны, рассказали в краевом управлении Россельхознадзора. 

«Мед соответствует ветеринарным требованиям страны-импортера, что подтверждено исследованиями, проведенными на базе референтного центра и лаборатории гигиены продуктов питания (Япония)», - рассказали в ведомстве.

Груз сначала доедет в вагонах до морского порта Находки, а затем мед транспортируют до Японии. 

По данным Россельхознадзора за 2019 год, из Красноярского края экспортировано почти шесть тысяч тонн кормов растительного происхождения, 13,5 млн штук яиц, 53,5 тонны мороженого в Монголию. В Гонконг из региона направлено 10,5 тонн пантов северного оленя.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Почти 600 дольщиков красноярской «Реставрации» получили компенсации

Почти 600 дольщиков красноярской «Реставрации» получили компенсации

24 Декабря 2019 г.
Выплаты продолжаются
Новости Красноярска: «Норникель» увеличит объемы производства и снизит количество выбросов

«Норникель» увеличит объемы производства и снизит количество выбросов

23 Декабря 2019 г.
Модернизация производств сопровождается и экологическими проектами
Новости Красноярска: Красноярский край поставил «молочный» рекорд

Красноярский край поставил «молочный» рекорд

17 Декабря 2019 г.
Три сельхозпредприятия региона включены в топ-100 лучших компаний
Новости Красноярска: С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

16 Декабря 2019 г.
Доходы станут больше на 7,5%
Новости Красноярска: История «Ужурского хлебозавода» подходит к концу

История «Ужурского хлебозавода» подходит к концу

15 Декабря 2019 г.
Предприятие признано банкротом
Новости Красноярска: Ачинск остается лидером по привлечению внебюджетных инвестиций

Ачинск остается лидером по привлечению внебюджетных инвестиций

11 Декабря 2019 г.
Подписано соглашение с крупным бизнесом
Новости компаний
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

19 Декабря 2019 г.
По маркировке из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу
Новости Красноярска: В Красноярске объявлен режим НМУ

В Красноярске объявлен режим НМУ

24 Декабря 2019 г.
Ожидается, что к вечеру смог рассеется
Новости Красноярска: В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

В красноярском нацпарке «Ергаки» сгорели три недостроенные базы

19 Декабря 2019 г.
Никто не погиб
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19