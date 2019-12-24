Почти 600 дольщиков красноярской «Реставрации» получили компенсации

Банк «Дом.РФ» предоставил данные по выплатам дольщикам строительной компании «Реставрация» - компенсации получили 594 человека, рассказали в министерстве строительства.

Всего на получение компенсаций рассчитывают 1,4 тысячи человек. Общая сумма выплат составит 2,8 млрд рублей. Дома обанкротившегося застройщика решили не достраивать - экспертиза показала, что высотки в Октябрьском и Советском районах возведены с нарушениями.

«Размер компенсаций в среднем на 14% больше суммы, уплаченной застройщику по договору долевого участия. Стоимость квадратного метра составит от 39 до 46 тысяч рублей», - рассказали в Минстрое.

Напомним, сейчас решается вопрос по выплатам компенсаций дольщикам ООО «Емельяновская слобода», «Строй Индустрия», «Строй-Проект» и «Сибстройинвест». Заседание состоится до конца декабря.