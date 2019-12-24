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Почти 600 дольщиков красноярской «Реставрации» получили компенсации

Главная Экономика
Красноярск
13:55 24 Декабря 2019
экономика, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Банк «Дом.РФ» предоставил данные по выплатам дольщикам строительной компании «Реставрация» - компенсации получили 594 человека, рассказали в министерстве строительства. 

Всего на получение компенсаций рассчитывают 1,4 тысячи человек. Общая сумма выплат составит 2,8 млрд рублей. Дома обанкротившегося застройщика решили не достраивать - экспертиза показала, что высотки в Октябрьском и Советском районах возведены с нарушениями. 

«Размер компенсаций в среднем на 14% больше суммы, уплаченной застройщику по договору долевого участия. Стоимость квадратного метра составит от 39 до 46 тысяч рублей», - рассказали в Минстрое. 

Напомним, сейчас решается вопрос по выплатам компенсаций дольщикам ООО «Емельяновская слобода», «Строй Индустрия», «Строй-Проект» и «Сибстройинвест». Заседание состоится до конца декабря.

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