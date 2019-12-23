«Норникель» увеличит объемы производства и снизит количество выбросов

Рост промышленных мощностей в Заполярном филиале компании «Норникель» сопровождается масштабными экологическими проектами - они, в свою очередь, направлены на существенное снижение выбросов от производств. Об этом рассказал директор филиала Николай Уткин.

Спикер отметил реализацию «Северного проекта», который предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы. В планах у компании к 2023 году на 45% снизить количество выбросов, а к 2025 году достичь 10-кратного снижения (на 90%). Стратегическая цель еще более масштабная – до 2030 года уменьшить выбросы в 20 раз.

Первые результаты реализации проекта в Заполярном филиале можно увидеть уже сегодня.

«На Надеждинском металлургическом заводе реализуется «Серный проект». На это потратят свыше 150 млрд рублей. На Надеждинском заводе уже работает подрядчик, там строят серные кислотные линии, начинается работа на гипсохранилище. Медный завод мы заканчиваем в 2025 году, что позволит снизить выбросы на 90% к сегодняшним объемам. У нас точно будет экологически чистое производство», - сказал Николай Уткин.

Руководитель также поделился планами по увеличению обогатительных мощностей. Одним из самых амбициозных проектов стал рудник «Скалистый». Здесь завершается строительство двух самых глубоких в Евразии стволов – вентиляционного и скипо-клетьевого, каждый глубиной более двух км. Планируется, что к 2022 году они вскроют месторождение руд на глубине 1700 м. Запасы рудного поля «Скалистого», куда входят месторождения Талнахское и Октябрьское, достигают 60 млн тонн. Это позволит к 2030 году в 2,5 раза увеличить объемы добычи полезных ископаемых на Таймырском полуострове. Такие планы на ближайшую десятилетку были озвучены на ежегодном Дне инвестора в Лондоне.

««Скалистый» и дальше будет развиваться. Проходческие работы по ВС-10 завершены, достигнута проектная глубина 2056 метров, сейчас идет оснащение ствола для его постоянной эксплуатации. Проектную отметку 2050,5 метра для ствола СКС-1 планируется достигнуть в январе, а запустить в эксплуатацию – в конце 2020 года. Проектная мощность предприятия составит 2,5 миллиона тонн руды в год. Это будет глубокий, мощный подземный узел», - поделился планами Николай Уткин.

Отметим, что в этом году был дан старт третьему пусковому комплексу на Талнахской фабрике. Также планируется запустить процесс модернизации Норильской фабрики. Ее загрузят рудой с предприятия «Медвежий ручей» - производство расширится благодаря вовлечению в процесс отработки запасов сульфидных медно-никелевых руд месторождения Норильск-1. Мощность здесь достигнет 9 млн тонн руды в год.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»