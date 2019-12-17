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Красноярский край поставил «молочный» рекорд

Главная Экономика
Красноярск
09:45 17 Декабря 2019
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Три сельхозпредприятия Красноярского края включены в топ-100 лучших компаний-производителей молока в России. ЗАО «Назаровское» разместилось на 50 строчке – компания произвела почти 30 тонн молока в 2018 году. Ужурские АО «Искра» и АО «Солгон» оказались на 80 и 83 позициях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Каждый из этих производителей в прошлом году поставил на рынок более 21 тонны молока.

«На сегодняшний день эти три предприятия производят почти 18% всего молока в крае. Также данные заводы лидируют в крае по молочной продуктивности коров. По результатам работы за 11 месяцев 2019 года на первом месте «Солгон», на втором - «Искра», где средний надой составляет 8 381 кг, в ЗАО «Назаровское» от каждой коровы получают 7 122 кг молока», – сообщил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Добавим, что все краевые предприятия в этом году произвели 390 тысяч тонн молока – это на 24 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В правительстве отмечают, что такого прироста объемов молока не было за всю историю животноводства края, включая советский период.

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