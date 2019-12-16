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С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

Главная Экономика
Красноярск
17:10 16 Декабря 2019
красноярск, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 января 2020 года Красноярском крае на 7,5% увеличат минимальный размер оплаты труда. Об этом говорится в сообщении регионального правительства. 

Так, со следующего года красноярцы будут получать минимальный доход 19 408 рублей. В северных территориях - Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе - заработок достигнет 31 538 рублей. Изменения уже внесены в краевой закон. 

«Рост минимального уровня зарплаты в крае составит от 1 360 рублей до 2 210 рублей к действующему уровню. Средства на дополнительное повышение МРОТ предусмотрены в краевом бюджете», - рассказали в министерстве финансов. 

Отметим, что в Красноярском крае МРОТ начисляется с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в местности с особыми климатическими условиями.

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