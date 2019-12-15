История «Ужурского хлебозавода» подходит к концу

«Ужурский хлебозавод» в Красноярском крае признан банкротом. Завод является муниципальным предприятием, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Резолютивная часть решения арбитражного суда Красноярского края опубликована в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, иск о признании МП «Ужурский хлебозавод» банкротом направил председатель ликвидационной комиссии предприятия.

По данным официального сайта мэрии Ужура, «Ужурский хлебозавод» работал с 1962 года. В его составе хлебный, булочный и кондитерский цеха. Здесь ежемесячно выпускали до 80 т продукции. В 2014 году хлебозавод занял четвертое места в рейтинге предприятий РФ по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

По данным издания «Сибирский хлебороб», «Ужурский хлебозавод» прекратил работу. Значительная часть его сотрудников трудоустроена в местном АО «Искра».

Фото: официальный сайт мэрии Ужура