Ачинск остается лидером по привлечению внебюджетных инвестиций

Ачинск остается лидером Красноярского края по привлечению внебюджетных инвестиций. Среди основных партнеров - Ачинский глиноземный комбинат и Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Опыт такого сотрудничества успешно тиражируется по всей стране.

Так, к примеру, накануне в городском дворце культуры глава Ачинска Илай Ахметов и управляющий директор АО «РУСАЛ Ачинск» Евгений Жуков подписали соглашение о сотрудничестве в будущем году.

На торжественном событии присутствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Попов, председатель городского Совета депутатов Сергей Никитин, почетные граждане, городские депутаты, представители общественности, молодежи и СМИ.

В рамках нового соглашения компания «РУСАЛ» окажет финансовую поддержку городу в создании «Кванториума», профинансирует яркое и масштабное проведение Дня города и Бала выпускников-2020, продолжит модернизацию большого зала городского дворца культуры, а именно, оборудование современными климатическими системами. Общая сумма на запланированные мероприятия по соглашению составит более 53 миллионов рублей. Это больше, чем в предыдущие годы.

Ачинск стал первой среди территорий присутствия компании, которая подписывает этот документ уже в 2019 году. По словам участников церемонии, соглашение станет дополнительным гарантом стабильности и финансово-экономического развития города на будущий год - там более, что уже принят главный финансовый документ города на 2020 год.

Напомним, в текущем году благодаря финансовой поддержке РУСАЛ-Ачинск, благотворительности Ачинского НПЗ в городе успешно продолжается реализация десятков социальных проектов по обновлению образовательных, культурных и спортивных учреждений города. На глазах у стотысячного Ачинска улучшается и преображается городская инфраструктура.

Фото: администрация Ачинска