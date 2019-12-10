Красноярское биотопливо заинтересовало Японию

Представителей бизнеса из Японии заинтересовало биотопливо, которое производят в Красноярском крае. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов в рамках рабочего совещания.

В обсуждении принимали участие руководители торговой компании BM Japan, директор «Шиба Ламбер» Масакатсу Йшикава, а также представители крупнейших лесоперерабатывающих предприятий края.

«Мы уделяем огромное внимание вопросам утилизации отходов лесопиления. Объемы лесозаготовок в регионе растут, в 2018 году в крае было заготовлено почти 30 миллионов кубометров древесины. Сегодня Красноярский край – один из лидеров в стране по производству топливных гранул, на наш регион приходится 14% от объема произведенных в России пеллет. В ближайшие годы этот рынок будет развиваться и, конечно же, наши предприятия будут нуждаться в потребителях данного вида продукции. Губернатор поручил нам проработать эту тему с японскими партнерами, чтобы наше сотрудничество было постоянным, системным и взаимовыгодным», - сказал в рамках встречи Маслодудов.