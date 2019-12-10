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РУСАЛ планирует открыть в Ачинске новый завод по выпуску глинозема

Главная Экономика
Красноярск
15:25 10 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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РУСАЛ планирует открыть в Ачинске новый завод по выпуску глинозема из каолиновых руд. Срок - до 2034 года. Предположительная мощность нового производства - 1 миллион тонн. 

«До 2023 года мы планируем открыть на территории Ачинского глиноземного комбината опытно-промышленный участок по получению глинозема из каолиновых руд. Следующий этап - запуск до 2034 года нового завода мощностью 1 миллион тонн глинозема. Завод планируется открыть ближе к месторождению каолиновых руд, а участок на АГК перепрофилировать на выпуск продукции с добавленной стоимостью, например: псевдобемит и силикагель», - заявил технический директор компании Виктор Манн. 

Сейчас, по словам специалиста, для производства глинозема во всем мире используются бокситы, которые можно привезти только из Африки, Южной Америки и Австралии. 

«На основании знаний о смежных технологиях, нам удалось разработать технологию, которая может не только производить глинозем из руды с высоким содержанием кремния: золы, каолинов, но и получить оксид алюминия с более высокими показателями по чистоте при тех же операционных затратах. В перспективе это позволит компании полностью отказаться от импортной руды и перейти на российское сырье. Также надо отметить, что новая технология полностью безопасна и позволяет производить комплексную переработку, которая сведет к минимуму отходы производства», - добавил Манн.

по информации компании РУСАЛ

Фото: РУСАЛ

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