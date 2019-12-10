РУСАЛ планирует открыть в Ачинске новый завод по выпуску глинозема из каолиновых руд. Срок - до 2034 года. Предположительная мощность нового производства - 1 миллион тонн.

«До 2023 года мы планируем открыть на территории Ачинского глиноземного комбината опытно-промышленный участок по получению глинозема из каолиновых руд. Следующий этап - запуск до 2034 года нового завода мощностью 1 миллион тонн глинозема. Завод планируется открыть ближе к месторождению каолиновых руд, а участок на АГК перепрофилировать на выпуск продукции с добавленной стоимостью, например: псевдобемит и силикагель», - заявил технический директор компании Виктор Манн.

Сейчас, по словам специалиста, для производства глинозема во всем мире используются бокситы, которые можно привезти только из Африки, Южной Америки и Австралии.

«На основании знаний о смежных технологиях, нам удалось разработать технологию, которая может не только производить глинозем из руды с высоким содержанием кремния: золы, каолинов, но и получить оксид алюминия с более высокими показателями по чистоте при тех же операционных затратах. В перспективе это позволит компании полностью отказаться от импортной руды и перейти на российское сырье. Также надо отметить, что новая технология полностью безопасна и позволяет производить комплексную переработку, которая сведет к минимуму отходы производства», - добавил Манн.

по информации компании РУСАЛ