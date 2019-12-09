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Впервые Ачинск начнет новый финансовый год с трехмиллиардного рубежа

Главная Экономика
Красноярск
10:56 9 Декабря 2019
экономика, ачинск, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ачинске состоялась 50 сессия городского Совета депутатов V созыва под руководством председателя Сергея Никитина. Депкорпус во втором итоговом чтении абсолютным большинством утвердил бюджет города на будущий год и плановый трехлетний период.

Проект бюджета города тщательно рассматривался на заседаниях постоянных комиссий Ачинского городского Совета депутатов, прошел аудиторскую финансовую проверку в контрольно-счетной палате и публичные общегородские слушания.

Доходная часть по сравнению с первоначальным бюджетом 2019 года приросла почти на 400 млн рублей и составляет 2 миллиарда 952 миллиона рублей, расходная часть 2 миллиарда 952 миллиона, дефицит - 0 рублей. 

В течение будущего года в Ачинске будут работать 14 муниципальных программ, в том числе «Развитие образования», «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие транспортной системы», «Молодежь города Ачинска в XXI веке», «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», «Формирование современной городской среды», «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» и т.д.

Доля программных расходов в 2020 году в общем объеме составляет 95%. Наибольший удельный вес запланирован на образование - 67%. На решение вопросов социального значения будет направлено 2 млрд 342 млн рублей.

По итогам сессии депутаты единогласно проголосовали за принятие главного финансового документа на предстоящий год и плановый период. Спикер Ачинского городского Совета депутатов Сергей Никитин поблагодарил депкорпус и администрацию города за конструктивную плодотворную работу.

«Впервые мы начинаем бюджет с трех миллиардов, такие параметры впечатляют, так как раньше мы достигали таких показателей только в процессе работы в течение года. Перед нами поставлены большие задачи на 2020 год и , стартуя с такого рубежа, есть уверенность, что все они будут выполнены», - отметил Никитин.

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