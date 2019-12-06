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Депутаты Заксобрания от партии «Единая Россия» во втором чтении единогласно поддержали проект краевого бюджета на 2020 год

Главная Экономика
Красноярск
13:06 6 Декабря 2019
политика, партии, бюджет, голосование
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Основным вопросом четвертого заседания VIII сессии Законодательного собрания края стало второе чтение проекта краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Исходя из этого, депутаты также обсудили перспективы развития социальной и экономической сферы.

Как уже было отмечено в первом чтении, доходы и расходы главного финансового документа региона на 2020 год были увеличены на 6,1 миллиарда рублей. Тогда же эти средства было решено распределить в основной своей части на социальный блок, в том числе на здравоохранение, образование, социальную политику

Выступая на сессии, председатель комитета по бюджету и экономической политике, депутат от партии «Единая Россия» Владимир Чащин отметил, что в ходе второго чтения народным избранникам предстоит распределить поправку, которая была внесена правительством Красноярского края. Также он отметил, что документ учитывает все главные стратегические цели — реализацию национальных проектов, развитие муниципальных образований и социальную поддержку населения.

Депутаты на сессии единогласно проголосовали за предложенную поправку и высказали свое мнение от профильных комитетов.

Так, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко отметил, что предусмотренное в бюджете финансирование сферы здравоохранения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов достаточно большое.

«Считаю, что ко второму чтению многие вопросы, касающиеся обеспечения населения медицинской помощью, сняты: это выполнение «дорожной карты», реализация национальных проектов и так далее, однако есть еще проблемы, которые пока не решены», - сказал Данильченко.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова также отметила, что социальная сфера получила серьезные финансовые вливания, сделаны попытки сдвинуть с мертвой точки давние проблемы, связанные с ремонтом аварийных школ и строительством новых, отметив, что у комитета уже готов ряд важных предложений на 2021-2022 год.

О перспективах развития краевой авиации рассказал председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

«Уже длительное время мы старались многие вещи реализовать. Например, постоянно говорили о замене самолетов, которые летают на север, и вот в этом бюджете мы впервые видим реновацию воздушных судов. Есть понимание и того, чтобы появлялись новые суда на реке Енисей», — отметил депутат.

Свое мнение по краевому бюджету и работе над ним высказали также председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков, депутаты Вера Оськина и Владислав Зырянов.

Подводя итоги заседания, спикер краевого парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Свиридов поблагодарил коллег за продуктивную работу, отметив, что рассматриваемый проект бюджета – гарантия развития региона.

«Мы приняли бюджет развития, он гарантирует исполнение всех социальных обязательств и устойчивое развитие нашего огромного региона. Еще раз всех поздравляю с этим значительным событием. Сегодня на сессии депутаты приняли трехлетний бюджет за основу, чтобы на следующей — 19 декабря — проголосовать за него в целом с учетом тех поправок, которые еще могут поступить за две недели», - заключил Свиридов.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания края
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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