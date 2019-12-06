Депутаты Заксобрания от партии «Единая Россия» во втором чтении единогласно поддержали проект краевого бюджета на 2020 год

Основным вопросом четвертого заседания VIII сессии Законодательного собрания края стало второе чтение проекта краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Исходя из этого, депутаты также обсудили перспективы развития социальной и экономической сферы.

Как уже было отмечено в первом чтении, доходы и расходы главного финансового документа региона на 2020 год были увеличены на 6,1 миллиарда рублей. Тогда же эти средства было решено распределить в основной своей части на социальный блок, в том числе на здравоохранение, образование, социальную политику

Выступая на сессии, председатель комитета по бюджету и экономической политике, депутат от партии «Единая Россия» Владимир Чащин отметил, что в ходе второго чтения народным избранникам предстоит распределить поправку, которая была внесена правительством Красноярского края. Также он отметил, что документ учитывает все главные стратегические цели — реализацию национальных проектов, развитие муниципальных образований и социальную поддержку населения.

Депутаты на сессии единогласно проголосовали за предложенную поправку и высказали свое мнение от профильных комитетов.

Так, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко отметил, что предусмотренное в бюджете финансирование сферы здравоохранения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов достаточно большое.

«Считаю, что ко второму чтению многие вопросы, касающиеся обеспечения населения медицинской помощью, сняты: это выполнение «дорожной карты», реализация национальных проектов и так далее, однако есть еще проблемы, которые пока не решены», - сказал Данильченко.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова также отметила, что социальная сфера получила серьезные финансовые вливания, сделаны попытки сдвинуть с мертвой точки давние проблемы, связанные с ремонтом аварийных школ и строительством новых, отметив, что у комитета уже готов ряд важных предложений на 2021-2022 год.

О перспективах развития краевой авиации рассказал председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

«Уже длительное время мы старались многие вещи реализовать. Например, постоянно говорили о замене самолетов, которые летают на север, и вот в этом бюджете мы впервые видим реновацию воздушных судов. Есть понимание и того, чтобы появлялись новые суда на реке Енисей», — отметил депутат.

Свое мнение по краевому бюджету и работе над ним высказали также председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков, депутаты Вера Оськина и Владислав Зырянов.

Подводя итоги заседания, спикер краевого парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Свиридов поблагодарил коллег за продуктивную работу, отметив, что рассматриваемый проект бюджета – гарантия развития региона.

«Мы приняли бюджет развития, он гарантирует исполнение всех социальных обязательств и устойчивое развитие нашего огромного региона. Еще раз всех поздравляю с этим значительным событием. Сегодня на сессии депутаты приняли трехлетний бюджет за основу, чтобы на следующей — 19 декабря — проголосовать за него в целом с учетом тех поправок, которые еще могут поступить за две недели», - заключил Свиридов.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания края

По материалам «Единой России»