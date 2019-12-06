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Краевых аграриев поощрят за производство органической продукции

Главная Экономика
Красноярск
09:15 6 Декабря 2019
общество, красноярск, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае в первом чтении принят закон о дополнительных мерах финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса.

Так, на краевые субсидии смогут рассчитывать фермеры, которые производят органическую продукцию и имеют сертификат соответствия, подтверждающий статус «органик». Пока в регионе такую продукцию выпускает лишь одно предприятие, еще семь планируют начать работу в этом направлении в следующем году.

Кроме того, законопроект предусматривает возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

«Данное направление господдержки – инновационное для нас, связанное с реализацией многих инвестпроектов в агропромышленном комплексе края. Напомню, что до 2031 года намечено 75 проектов в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности на сумму более 60 млрд рублей», – сообщил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Также законопроект увеличивает максимальный размер гранта с 2 до 3 млн рублей для мелких предпринимателей, которые намерены развивать несельскохозяйственные виды деятельности на селе, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Фото: 24rus.ru

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