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Парламентарии утвердили бюджет Красноярского края на 2020 год

Главная Экономика
Красноярск
13:51 5 Декабря 2019
экономика, красноярск, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Депутаты Заксобрания во втором чтении приняли краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Параметры краевой казны выглядят так: доходы - 248,6 млрд рублей, расходы - 254,6 млрд рублей. Технический дефицит составит 6 млрд рублей - он покроется за счет остатков средств на счетах краевого бюджета за 2019 год.

«Доходы и расходы бюджета в 2020 году возросли на 6,1 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета», - рассказали в региональном министерстве финансов. 

Одним из главных приоритетов на ближайшие три года парламентарии видят реализацию нацпроектов. На эти цели в бюджете предусмотрено 70 млрд рублей. 

«Кроме федеральных задач, мы ставим перед собой наши задачи, краевые. По поручению губернатора региона в проекте бюджета сделан большой акцент на содействие устойчивому развитию муниципальных образований края, в том числе за счет совершенствования системы межбюджетных отношений в крае и передачи отдельных нормативов отчислений от доходов в местные бюджеты», – сказал министр финансов края Владимир Бахарь.

На строительство новых объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, дорожной отрасли и ЖКХ будет выделено 26 млрд рублей. 

Краевые власти также намерены продолжать политику по снижению госдолга. По итогам 2019 года этот показатель снизился на 20 млрд рублей - до 83-85 млрд рублей. 

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