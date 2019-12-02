Утверждены даты проведения КЭФ-2020

Краевые власти утвердили даты Красноярского экономического форума 2020 года. Он пройдет с 19 по 21 марта в формате конгресса, посвященного вопросам опережающего развития регионов. Площадки для проведения КЭФ останутся прежними - МВДЦ «Сибирь» и СФУ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Ключевая повестка обусловлена поручениями президента Российской Федерации, направленными на обеспечение ускоренного социально-экономического и пространственного развития сибирских регионов. Также на форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов КИП «Енисейская Сибирь» и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера», – сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Первое заседание оргкомитета КЭФ запланировано на текущий месяц. Оно пройдет в Москве. Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является площадкой федерального значения.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в 2020 году Красноярский экономический форум пройдет в новом формате - акценты будут смещены с общероссийских проблем на проекты, связанные с экономическим развитием Сибири.

Фото: КЭФ-2019