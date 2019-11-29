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Финансовая грамотность: как научиться правильно копить и увеличивать свой доход

Главная Экономика
Красноярск
10:42 29 Ноября 2019
деньги, финансы, сбережения, вклады
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Первый уровень финансовой грамотности — соотносить расходы с доходами, не влезать в долги и не брать кредитов с грабительскими условиями. Второй — создать себе личный денежный запас. За пословицей «счастье не в деньгах» появилась мрачноватая шутка «счастье не в деньгах, а в их количестве». Но люди, у которых появились деньги, которые можно отложить, а не потратить сразу, знают: в условиях инфляции трудно даже сохранить свой денежный запас. Не говоря уже о том, чтобы его приумножить.

Как заставить деньги работать

— Сегодня многие понимают, что каждой семье, каждому человеку важно иметь денежную «подушку безопасности». Это база благополучия. Но в нашей стране достаточно высокий уровень инфляции и если накопления не работают, то постепенно стоимость этих денег удешевляется. Поэтому очень важно, чтобы деньги работали, — объясняет старший финансовый консультант КПК Совет Надежда Седова.

Деньги могут и должны работать, но как этого добиться без специальных знаний? Инвестиции в акции и облигации — сложная тема, в которой нужно разбираться, иначе велик риск потерять деньги, вместо того, чтобы их сохранить. Мошеннические фирмы предлагают «реально работающие инструменты с доходностью до 250% в год», собирают вклады, а потом исчезают. А банки пользуются тем, что люди не разбираются в финансовых инструментах, и, боясь обмана, на всякий случай не доверяют вообще никому. Поэтому банковские вклады — это всегда проценты ниже реальной инфляции, а ещё явные и скрытые комиссии. Банковские работники называют это «плата за надёжность». Но ни один банковский работник не расскажет вам, что надёжность бывает не только в банке. «Я ни за что не разместила бы деньги в организации без гарантий, какие бы высокие проценты мне не обещали. Кооперативу «Совет» я поначалу доверила сбережения только потому, что ответственность организации застрахована. А сейчас я уже на деле убедилась, что это надёжная организация», — рассказала пенсионерка Елена Андреева из Красноярска.

Как получить начальные знания

Человек идёт в фитнес-центр, чтобы привести себя в форму, к врачу — чтобы быть здоровым, к парикмахеру — чтобы хорошо выглядеть. Вот если бы грамотного консультанта по финансам можно было найти так же легко! Но вообще-то сегодня это действительно легко. Бесплатную финансовую консультацию можно получить у специалистов в любом офисе КПК «Совет» — в Красноярске, Абакане, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Норильске и Саяногорске. Даже если вы не собираетесь вкладывать деньги, вы можете обратиться к специалистам по финансам, чтобы получить грамотную консультацию по вашей собственной ситуации.

— Мы даём бесплатные консультации, потому что нам важно повышать финансовую грамотность. Если люди начнут разбираться в финансовых инструментах, они не будут залезать в невыгодные кредиты или платить мошенникам за красивые слова. Чем больше грамотных людей, тем лучше для всех, — говорит старший финансовый консультант КПК Совет Надежда Седова.

kpk-sovet.ru

Телефон +7-800-250-45-98 (многоканальный)

Финансовая грамотность: как научиться правильно копить и увеличивать свой доход

Фото: КПК «Совет»
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