27 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Альфа-Банк объявляет «черную пятницу»

Главная Экономика
Красноярск
16:57 27 Ноября 2019
пятница, деньги, банк, акция, финансы
версия для печати Ico_print

До 1 декабря компании и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет в Альфа-Банке со скидкой 50% на обслуживание. Скидка действует в течение всего года.
Это предложение для новых клиентов, которые открывают первый счет в банке по трем наиболее востребованным тарифам «Лучший старт»«Удачный выбор» и «ВЭД+» с ежемесячной формой оплаты.

«В прошлом году акция «Черная пятница» увеличила привлечение клиентов на 30%, в этом году мы ожидаем еще большего эффекта. Альфа-Банк выбирают те, кто ценит качество обслуживания, возможность проводить расчеты в один клик и пользоваться сервисами для развития бизнеса.  Это классический win-win эффект: клиенты работают с технологичным, современным банком, а банк получает активную лояльную клиентскую базу», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

Акция действует до 1 декабря 2019 г.
АО «Альфа-Банк»

Фото: freepik.com
По материалам АО «Альфа-Банк»

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров

В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров

26 Ноября 2019 г.
Миллионеров в регионе около 22 тысяч человек
Новости Красноярска: Краевой бюджет на 2020 год увеличили на 6 млрд рублей

Краевой бюджет на 2020 год увеличили на 6 млрд рублей

22 Ноября 2019 г.
Депутаты Заксобрания приняли главный финансовый документ в первом чтении
Новости Красноярска: В Красноярском крае «завелись» финансовые нелегалы

В Красноярском крае «завелись» финансовые нелегалы

20 Ноября 2019 г.
В третьем квартале выявлено 13 таких участников рынка
Новости Красноярска: «Норникель» увеличит добычу металлов

«Норникель» увеличит добычу металлов

20 Ноября 2019 г.
Компания поделилась амбициозными планами
Новости Красноярска: Альфа-Банк и USABILITYLAB определили облик банка будущего

Альфа-Банк и USABILITYLAB определили облик банка будущего

19 Ноября 2019 г.
В офис Альфа Диджитал пришло более 100 гостей
Новости Красноярска: Десять домов «Реставрации» в Красноярске решили не достраивать

Десять домов «Реставрации» в Красноярске решили не достраивать

19 Ноября 2019 г.
Инвесторам выплатят компенсации
Новости компаний
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости Красноярска: Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

22 Ноября 2019 г.
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Новости Красноярска: Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

26 Ноября 2019 г.
Погода ухудшится в среду, 27 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19