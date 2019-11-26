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В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров

Главная Экономика
Красноярск
09:20 26 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники налоговой службы проанализировали декларации жителей Красноярского края за 2019 год. Согласно официальным данным, 11 человек зарегистрировали доход свыше 1 млрд рублей. Капиталы девяти жителей в этом году превысили 500 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Более 10 млн в текущем году заработали 514 человек, а свыше 1 млн задекларировали 21,9 тысячи жителей Красноярского края.

Согласно ежегодным отчетам краевой налоговой службы, количество миллионеров в Красноярском крае стабильно растет. Так, по итогам декларационной кампании 2018 года доход более 1 млн рублей указали более 20 тысяч человек. В 2017 году насчитали 18,1 тысячи миллионеров.

В налоговой отмечают, что крупные доходы красноярцы чаще всего получают от налоговых агентов, продажи различных видов имущества и ценных бумаг.

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