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Краевой бюджет на 2020 год увеличили на 6 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
10:28 22 Ноября 2019
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты краевого парламента на очередной сессии приняли бюджет на 2020-2022 годы. Параметры главного финансового документа на следующий год такие: доходы – 248,6 млрд рублей, расходы – 254,5 млрд рублей. Технический дефицит составит 6 млрд рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Расходы краевого бюджета сформированы по принципу финансирования 22 государственных программ. По-прежнему безусловным приоритетом является выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных действующим законодательством. Проиндексирован целый ряд социально значимых расходов», - рассказывают в пресс-службе краевого правительства.

Минфин предусмотрел в бюджете 6 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, найдутся деньги на строительство 19 детских садов и 21 школы. За три года в Красноярском крае построят 22 спортивных объекта, в том числе спортивный центр в Солонцах.

«Продолжится строительство онкодиспансера в Красноярске (3-я очередь), появится родильный дом в Шарыпове, лечебно-диагностический корпус в Ирбейском, две поликлиники в Идринском районе и в Красноярске, акушерский корпус в Енисейске», - добавили в правительстве.

Кроме того, будет завершено проектирование многопрофильной детской больницы в Красноярске, поликлиник в Свердловском районе и Минусинске. Власти планируют выделить средства на строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский на севере региона, обновление парка воздушных судов и теплоходов «А. Матросов» и «В.Чкалов». 

Также предусмотрено 21,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов.

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