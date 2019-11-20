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В Красноярском крае «завелись» финансовые нелегалы

Главная Экономика
Красноярск
16:27 20 Ноября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае увеличилось количество нелегальных финансовых компаний - только за третий квартал 2019 года удалось выявить 13 таких участников рынка. Это больше, чем в предыдущие периоды, рассказали в Сибирском отделении Банка России. 

Из 13 нарушителей девять оказались «черными» кредиторами - компании незаконно выдавали потребительские кредиты красноярцам. Эксперты также вышли на организацию, которая вела незарегистрированную ломбардную деятельность. Еще одна фирма незаконно называла себя микрокредитной компанией. 

«Рост числа выявленных нелегалов не говорит об ухудшении ситуации на финансовом рынке региона - постоянно совершенствуются методы отслеживания их деятельности. Банковские эксперты активно работают совместно с представителями правоохранительных органов. Это позволяет комплексно и эффективно бороться с нелегалами», – отметил управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев. 

Теперь черными кредиторами займутся правоохранители. Пожаловаться на такие компании можно на сайте регулятора в разделе «Анонимное информирование», а также через приемные отделения. 

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