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«Норникель» увеличит добычу металлов

Главная Экономика
Красноярск
13:41 20 Ноября 2019
красноярск, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На ежегодном Дне инвестора в Лондоне «Норникель» поделился амбициозными планами на ближайшую десятилетку. Так, до 2030 года компания планирует увеличить добычу всех видов металлов на Таймырском полуострове – актив обладает запасами более 2 млрд тонн. До 2030 года промышленники должны добиться увеличения производства руды на 75% -  до 30 млн тонн в год. 

«Производство основных металлов к 2030 году должно увеличиться следующим образом: никеля — на 15-30% до 250-280 тыс. тонн в год, меди — на 20-40% до 520-560 тыс. тонн в год, металлов платиновой группы (МПГ) на 30-95% до 160-205 тонн в год», - говорится в стратегии развития «Норникеля». 

Кроме того, планы компании подразумевают успешную реализацию утвержденного проекта «Южный кластер» .  Это проект «Норникеля» по освоению запасов северной части месторождения «Норильск-1»

Промышленники будут комплексно развивать действующие рудники Талнаха. Руководство компании проведет глубокую модернизацию и расшивку «узких мест» обогатительных и металлургических активов. 

Также стратегия включает в себя поэтапный ввод в производство СП «Арктик Палладий», которое признано по итогам предварительного технико-экономического обоснования первоклассным активом, но ожидает принятия окончательного инвестиционного решения.  

Для реализации стратегий роста компания представила инвестиционному сообществу долгосрочный план по капитальным затратам. Он включает три этапа. Первый коснется активного строительства – руководство ожидает планомерного роста инвестиций с 2,5-2,8 млрд долларов в 2020 году до 3-3,4 млрд долларов в 2021 году. Затем, в период с 2022 по 2025 годы, инвестиции должны достигнуть своего пика в 3,5-4 млрд долларов. 

 «Во время третьего этапа с 2026 по 2030 годы капитальные затраты должны вернуться к средним историческим значениям около 2 млрд долларов в год», - рассказали в компании. 

Приоритетные задачи «Норникеля» на ближайшую десятилетку - сохранение умеренной долговой нагрузки и кредитных рейтингов инвестиционного уровня. Компания стремится к более умеренным размерам дивидендов. После 2025 года проекты промышленников должны начать генерировать денежный поток. В итоге компания планирует обеспечить лучшую в своем секторе акционерную доходность.

По материалам компании «Норникель»

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