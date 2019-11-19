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Десять домов «Реставрации» в Красноярске решили не достраивать

Главная Экономика
Красноярск
09:45 19 Ноября 2019
экономика, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства решил нецелесообразным достраивать дома обанкротившейся компании «Реставрация». Это касается четырех объектов в ЖК «Эдельвейс» в Студгородке Красноярска и шести домов ЖК «Фестиваль» в «Солнечном».

Инвесторам выплатят компенсации, которые рассчитают, исходя из рыночной стоимости приобретенных ими квартир.

«До конца года федеральный наблюдательный Совет рассмотрит еще порядка 250 домов, в том числе восемь домов в Красноярске, Сосновоборске и Емельяновском районе. Это два дома ООО «КрасЗападСибСтрой», два дома ООО «Сибстройинвест», а также по одному дому ООО «Емельяновская слобода», ООО «АртиСтрой-М», ООО «Строй Индустрия» и ООО «Строй-Проект», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что деньги на компенсации дольщикам или достройку домов выделяются из федерального фона на условиях софинансирования – 25% от суммы должна предоставить краевая казна. В Красноярском крае на решение проблем дольщиков направят более 2 млрд рублей.

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