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Альфа-Банк - в числе лидеров по запасу средств на счетах

Главная Экономика
Красноярск
10:48 18 Ноября 2019
экономика, банк, деньги, финансы
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Альфа-Банк занял 4-е место среди российских банков по объему денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года, уступив только Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. Об этом свидетельствует опубликованный сегодня рейтинг РБК, рассчитанный на базе отчетности крупнейших компаний и банков России.

Объем денежных средств Альфа-Банка и их эквивалентов на конец 2018 года составил 297,8 миллиардов рублей. Данный показатель отражает высокий уровень платежеспособности Альфа-Банка - его способность своевременно и в полном объеме исполнить обязательства перед клиентами и контрагентами (например, для выплат по вкладам).

«Альфа-Банк очень дорожит доверием своих клиентов. Существенный объем запасов на счетах говорит, в первую очередь, о масштабе бизнеса и надежности Альфа-Банка, вновь подтверждая наши позиции крупнейшего частного банка страны. Это результат нашей успешной стратегии, сочетающей амбициозный рост и высочайшее качество финансовых продуктов», - прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По данным Banki.ru на 1 октября 2019, Альфа-Банк лидирует среди частных финансовых организаций и занимает 5-ю позицию среди всех банков страны по объемам активов и капитала. Капитал Альфа-Банка составляет 443,6 млрд рублей.

В ходе подготовки рейтинга РБК приоритетно использовал данные консолидированной групповой отчетности по МСФО. Для анализа компаний, по которым она недоступна, были использованы данные отчетности по РСБУ, предоставленные компаниями Росстату, сообщается в публикации РБК.

АО «Альфа-Банк»
По материалам АО «Альфа-Банк»

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