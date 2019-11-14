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Крупнейшие предприятия из 20 регионов России презентуют новинки на Сибирском энергетическом форуме

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Красноярск
15:57 14 Ноября 2019
форум, энергетика, красноярск
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20-22 ноября 2019 года в Красноярске пройдет X Сибирский энергетический форум – крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока отраслевой проект. В рамках форума будут работать XXVII специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и Х выставка «Нефть. Газ. Химия».

Участие в проекте примут ведущие предприятия энергетической и нефтегазовой отраслей, всего более 70 компаний из 20 регионов России. В их числе – Свердловский завод трансформаторов тока, Томский кабельный завод, Пермский «Завод Прикамье», компания «Матрица» и другие. Традиционно на форуме будут представлены и все крупнейшие предприятия нашего региона: Сибирская генерирующая компания, СУЭК, МРСК Сибири, Русгидро, Красэко, Красноярскнефтепродукт, Красноярсккрайгаз, РЖД и другие компании.

ВЫСТАВКИ

На специализированной выставке «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» можно увидеть современное энергетическое оборудование, трансформаторы, тока, электроизмерительные приборы, новинки энергосберегающего освещения и светотехнического оборудования: взрывозащищенные, промышленные, уличные и офисные LED-светильники, а также светодиодные прожекторы.

На выставку «Нефть. Газ. Химия» более 20 компаний привезут самые современные решения в области нефтехимической, добывающей и перерабатывающей промышленности. Будут презентованы  образцы насосного оборудования, трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы, гидравлическое и пневматическое оборудование, химические лаборатории, кабельная продукция, газоаналитические приборы и сенсоры, спецодежда.

ФОРУМ

Деловая программа мероприятий юбилейного энергетического форума включит в себя 15 крупных дискуссионных площадок и круглых столов, на которых встретятся эксперты отрасли. 20 ноября состоится пленарное заседание «Энергетика Сибири. Вызовы и реальность». В нем примут участие министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев, директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс, генеральный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко, а также представители органов исполнительной и законодательной власти субъектов СФО, руководители предприятий ТЭК, органы местного самоуправления Красноярского края и Сибири.

На форуме будут обсуждаться главные вопросы времени, стоящие перед отраслью: перспективы развития энергетики Сибири, изменения в законодательстве ТЭК, энергосистема Енисейской Сибири, повышение эффективности генерирующих мощностей, модернизация профессионального образования и другие.

Только 22 ноября будет работать биржа деловых контактов для предприятий энергетики и нефтегазового сектора. Состоятся встречи, на которых можно будет лично пообщаться с руководителями и ведущими специалистами крупных отраслевых компаний, задать им вопросы, договориться о сотрудничестве.

Подробная программа форума доступна здесь.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

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