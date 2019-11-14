В краевом бюджете предусмотрят траты на строительство переезда через Северное шоссе

Депутаты краевого Заксобрания рекомендовали предусмотреть средства на строительство переезда через Северное шоссе в Красноярске к новому жилому микрорайону Солонцы-2.

«В подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства» запланированы деньги на строительство объекта «Переезд через Северное шоссе в жилом районе Солонцы-2». Вопрос о необходимости его строительства депутаты неоднократно поднимали на заседании комитета», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого парламента.

Ранее была разработана проектная документация на новую магистраль. Она предполагает строительство шестиполосной дороги, протяженность которой составит один километр. По сути, это будет продолжение существующего путепровода по ул. Авиаторов. Новая магистраль пересечет Северное шоссе. Таким образом, Солонцы-2 и микрорайон Северный будут соединены напрямую.