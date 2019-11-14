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В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

Главная Экономика
Красноярск
13:46 14 Ноября 2019
общество, рекорд, красноярск, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аграрии Красноярского края поставили рекорд по урожайности зерновых и картофеля. Регион в 16-й раз стал лучшим по этому показателю в Сибири и во всей восточной части России. Итоги сезона подвели в министерстве сельского хозяйства. 

Таких высоких показателей урожайности не было за всю историю Красноярского края, отмечают в правительстве. 

«В этом году средняя урожайность в крае составила 26,4 центнера с гектара. Намолочено свыше 2,4 млн тонн в бункерном весе. Тройка рекордсменов по этому показателю – ЗАО «Назаровское», АО «Солгон» и АО «Искра»», - рассказали в министерстве. 

Урожайность картофеля в 2019-м году также была рекордной. Аграриям удалось собрать 184,5 центнера с гектара земли. 

«Большинство наших аграриев показали уверенный рост и достойный результат. Более 26 центнеров с гектара в бункерном весе – это абсолютный исторический рекорд Красноярского края и самый высокий показатель по всем регионам страны от Урала до Дальнего Востока. В этом результате – труд селян, хорошая краевая поддержка, эффективная аграрная политика и использование современных научных технологий», – сказал губернатор региона Александр Усс. 

Он отметил, что в сельское хозяйство края до 2024 году планируется инвестировать 32 млрд рублей. 

Добавим, что на празднике «День урожая» 15 ноября лучших аграриев региона наградят на сцене БКЗ - им вручат ключи от автомобилей. 

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