Правительство Красноярского края утвердило рост тарифов на капремонт

В Красноярском крае утверждены новые тарифы на капитальный ремонт жилых домов. Со следующего года жители региона будут платить на 7% больше – решение принято правительством. В реальных цифрах платежи в среднем вырастут на 0,5 рублей с каждого квадратного метра жилплощади.

Отметим, что изначально повышение должно было быть существеннее – планировалось поднять тарифы сразу на 14%, однако губернатор Александр Усс поручил сократить темпы роста платежей.

Глава региона аргументировал, что деньги из фонда капремонта в регионе осваиваются медленно, на счетах «висит» 9,5 млрд рублей.

Отметим, что пока большинство жителей края платят по 7,5 — 7,8 рублей за «квадрат» своего жилья. С января взносы увеличатся до 8,1 — 8,3 рублей, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.