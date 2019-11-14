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Правительство Красноярского края утвердило рост тарифов на капремонт

Главная Экономика
Красноярск
08:55 14 Ноября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае утверждены новые тарифы на капитальный ремонт жилых домов. Со следующего года жители региона будут платить на 7% больше – решение принято правительством. В реальных цифрах платежи в среднем вырастут на 0,5 рублей с каждого квадратного метра жилплощади.

Отметим, что изначально повышение должно было быть существеннее – планировалось поднять тарифы  сразу на 14%, однако губернатор Александр Усс поручил сократить темпы роста платежей.

Глава региона аргументировал, что деньги из фонда капремонта в регионе осваиваются медленно, на счетах «висит» 9,5 млрд рублей.

Отметим, что пока большинство жителей края платят по 7,5 — 7,8 рублей за «квадрат» своего жилья. С января взносы увеличатся до 8,1 — 8,3 рублей, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

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