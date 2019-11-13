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Госдолг Красноярского края снизился на 20 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
17:08 13 Ноября 2019
экономика, бюджет, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край по предварительным итогам 2019 года сократил госдолг на 20 млрд рублей. Задолженность региона составляет 83-85 млрд рублей. Пиковой нагрузка на бюджет была в начале года - почти 104 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на брифинге. 

«Это радикальная подвижка к лучшему в течение одного года», - сказал глава края.

Сокращению госдолга способствовали многие факторы: благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, грамотная бюджетная политика власти на протяжении последних лет, усиленная работа с федеральным центром, эффективные переговоры с крупными налогоплательщиками, а также взаимодействие с муниципалитетами в части наращивания их собственных доходов. Таким образом, финансовое положение края в 2019 году значительно улучшилось, пояснил глава региона. 

Рекордных значений достиг прирост по доходам Красноярского края - 30 млрд рублей. Это позволило нарастить расходную часть казны, направив больше средств на ключевые проекты региона. 

Глава края добавил, что исполнение бюджета текущего года оказалось самым лучшим за последние 10 лет. Фактически регион выходит на бездифицитное исполнение казны. 

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