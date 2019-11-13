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АКРА повысило рейтинг Альфа-Банка до АА+ со «стабильным» прогнозом, рейтинги его облигаций повышены

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Красноярск
12:32 13 Ноября 2019
деньги, банк, финансы, рейтинг
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка на одну ступень - до уровня «AA+(RU)», прогноз «Стабильный», а также кредитные рейтинги его облигаций.

Оценка достаточности капитала Альфа-Банка была изменена до «сильной». Повышение кредитного рейтинга обусловлено сильным бизнес-профилем Альфа-Банка, что является отражением его прибыльности и эффективности, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию и удовлетворительным риск-профилем. Положительное влияние на оценку оказывают адекватная стратегия развития и высокое качество корпоративного управления. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает системная значимость Альфа-Банка на российском финансовом рынке.

«Мы благодарим агентство за высокую оценку нашей кредитоспособности. Рады отметить, что присвоенный рейтинг является наивысшим среди российских частных банков и лишь на одну ступень ниже суверенного рейтинга. Повышение рейтинга является подтверждением нашей надежности и правильности выбранной нами стратегии», - прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В числе ключевых факторов рейтинговой оценки АКРА отмечает высокие показатели капитализации Альфа-Банка. В частности, значение норматива Н1.2 оставалось стабильным в течение последних 12 месяцев и на 01.10.2019 составляет 11,24%. Рейтинговое агентство улучшило оценку позиции банка по капиталу, что привело к повышению оценки его собственной кредитоспособности до «aa-».

Альфа-Банк сохраняет сильные возможности по внутренней генерации капитала. Величина показателя достаточности капитала Tier-1 по МСФО (17.3% на 30.06.2019) подтверждает высокую способность банка выдерживать рост стоимости кредитного риска и непредвиденные убытки. Кроме того, поддержку показателям достаточности капитала оказали успешные сделки на рынке капитала.

Будучи универсальным банком федерального масштаба, Альфа-Банк занимает уверенные позиции в сегментах кредитования и транзакционного обслуживания компаний и населения, а также характеризуется умеренной диверсификацией операционного дохода, отмечают аналитики АКРА. Рейтинговое агентство оценивает риск-профиль Альфа-Банка как удовлетворительный, отмечая в целом стабильное качество кредитного портфеля.

АКРА повысило рейтинг Альфа-Банка до АА+ со «стабильным» прогнозом, рейтинги его облигаций повышены

В связи с повышением рейтинга Альфа-Банка также повышены кредитные рейтинги выпусков облигаций:

  • инструменты старшего необеспеченного долга до уровня «AA+(RU)»
  • инструменты дополнительного капитала до уровня «A+(RU)»
  • инструменты основного капитала до уровня «BBB (RU)».

АО «Альфа-Банк»
Фото: АО «Альфа-Банк»
По материалам АО «Альфа-Банк»

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