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Власти Красноярска потратят 27 млн рублей на биотуалеты

Главная Экономика
Красноярск
10:00 13 Ноября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти объявили конкурс на поставку и обслуживание биотуалетов. Муниципальное управление дорог, инфраструктуры и благоустройства ищет подрядчика, который обеспечит работу 825 кабинок в 2020 году. От поставщика требуется не только предоставить туалеты, но и заправить их водой и санитарным концентратом, производить откачку стоков, уборку и дезинфекцию.

Начальная цена контракта - 26,9 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
Согласно техническому заданию, постоянно будут использоваться три туалета на Караульной горе, два установят на мемориале Победы по ул. Дудинской, еще один - у храма Рождества Христова на ул. Щорса. На конечных остановках автобусов будут работать 63 биотуалета.

На Театральной площади и Предмостной, у центрального входа в заповедник «Столбы», а также на правобережной набережной и в сквере Космонавтов должны работать пять автономных теплых туалетных комнат модульного типа.

Остальные кабинки подрядчик должен будет предоставлять в течение года в места проведения массовых мероприятий.

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