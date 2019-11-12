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Красноярск оказался среди лидеров по росту цен на бензин в России

Главная Экономика
Красноярск
15:03 12 Ноября 2019
общество, экономика, топливо и азс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярск выделяется среди других регионов России по росту цен на бензин. На прошлой неделе стоимость ходовых марок топлива поднялась в 23 субъектах РФ, сообщают аналитики Росстата. 

«За период с 29 октября по 5 ноября наибольшее увеличение цен на автомобильный бензин зафиксировано в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске – на 0,5%», - пришли к выводам эксперты. 

Так, литр АИ-92 в краевом центре в среднем обходится в 41,14 рубля за литр. АИ-95 отпускают по прежней цене - 43,44 рубля за литр. Заправиться маркой топлива АИ-98 можно за 49,89 рубля за литр. В Красноярске заметно подорожало дизтопливо. На АЗС города средняя стоимость дизеля составляет 50,36 рубля, что на 1,68 рубля больше, чем неделю назад. 

Отметим, что лидером по снижению цен на бензин в России стал Краснодар. Стоимость топлива за неделю снизили сразу девять регионов страны. 

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