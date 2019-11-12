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Красноярск может избежать повышения тарифов на вывоз мусора

Главная Экономика
Красноярск
10:05 12 Ноября 2019
тарифы, общество, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении методики расчета тарифов на вывоз мусора. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указано, что в тариф больше не закладываются траты ресурсных организаций на уплату налога на прибыль, а также их издержки на компенсации негативного влияния на окружающую среду.

Председатель красноярский организации Народный контроль в сфере ЖКХ Роман Казаков считает, что благодаря новой методике расчета есть шанс на то, что тарифы в Красноярске со следующего года не вырастут.

«Учитывая, что правительство Красноярского края и других регионов страны серьезно настроены на то, чтобы существенно увеличить размер тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов, и, учитывая, что в крае действует 4%-й предельный индекс роста платы, то для потребителя, скорее всего, тариф вырастет все также на 4%. Просто компенсация из регионального бюджета будет меньше, поскольку разница, которую придется компенсировать за счет фактического снижения тарифа, будет ниже», - цитирует Казакова радио «Красноярск-Главный».

Новые тарифы на вывоз мусора на 2020 год должны быть утверждены до 21 декабря, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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