Красноярск может избежать повышения тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении методики расчета тарифов на вывоз мусора. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указано, что в тариф больше не закладываются траты ресурсных организаций на уплату налога на прибыль, а также их издержки на компенсации негативного влияния на окружающую среду.

Председатель красноярский организации Народный контроль в сфере ЖКХ Роман Казаков считает, что благодаря новой методике расчета есть шанс на то, что тарифы в Красноярске со следующего года не вырастут.

«Учитывая, что правительство Красноярского края и других регионов страны серьезно настроены на то, чтобы существенно увеличить размер тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов, и, учитывая, что в крае действует 4%-й предельный индекс роста платы, то для потребителя, скорее всего, тариф вырастет все также на 4%. Просто компенсация из регионального бюджета будет меньше, поскольку разница, которую придется компенсировать за счет фактического снижения тарифа, будет ниже», - цитирует Казакова радио «Красноярск-Главный».

Новые тарифы на вывоз мусора на 2020 год должны быть утверждены до 21 декабря, передает корреспондент Sibnovosti.ru.