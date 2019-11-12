12 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская мэрия берет 16 новых кредитов

Главная Экономика
Красноярск
09:45 12 Ноября 2019
экономика, красноярск, кредиты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Администрация Красноярска намерена взять у банков 16 кредитов на общую сумму 4 млн рублей. Цель новых займов – погасить существующие кредиты с более высокой процентной ставкой. 

«Запланировано 16 электронных аукционов в рамках невозобновляемых кредитных линий под начальную (максимальную) ставку 8% годовых. В целях равномерного распределения долговой нагрузки срок действия планируемых кредитных линий – 4-5 лет», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что после оформления новых кредитов объем муниципального долга города не увеличится. Определить банки, которые предоставят деньги на наиболее выгодных условиях, администрация планирует 27 ноября.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителей края позвали поработать на крупных инвестплощадках

Жителей края позвали поработать на крупных инвестплощадках

11 Ноября 2019 г.
Для соискателей проводят web-собеседования
Новости Красноярска: Проект нефтяного терминала на Таймыре прошел общественное обсуждение

Проект нефтяного терминала на Таймыре прошел общественное обсуждение

10 Ноября 2019 г.
Терминал предназначен для перегрузки нефти с Пайяхской группы месторождений
Новости Красноярска: Из резервного фонда края выделены деньги семьям погибших на реке Сейба

Из резервного фонда края выделены деньги семьям погибших на реке Сейба

7 Ноября 2019 г.
Также компенсации получат пострадавшие в результате ЧП
Новости Красноярска: В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

7 Ноября 2019 г.
Ценовые изменения опубликовал Красноярскстат
Новости Красноярска: Красноярцы задолжали банкам 20 млрд рублей

Красноярцы задолжали банкам 20 млрд рублей

7 Ноября 2019 г.
Чаще всего жители региона не выплачивают ипотеку из-за потери работы
Новости Красноярска: Жители Таймыра займутся разведением овцебыков

Жители Таймыра займутся разведением овцебыков

6 Ноября 2019 г.
На севере региона откроется экспериментальная ферма
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

10 Ноября 2019 г.
Путешественник готовится побить рекорд планерного спорта
Новости Красноярска: Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

10 Ноября 2019 г.
Микроавтобус разбился в Новоселовском районе
Новости Красноярска: Жителей Красноярска предупредили о сбоях телевизоров и цифровых приставок

Жителей Красноярска предупредили о сбоях телевизоров и цифровых приставок

8 Ноября 2019 г.
Помехи могут произойти 11 и 12 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19