Красноярская мэрия берет 16 новых кредитов

Администрация Красноярска намерена взять у банков 16 кредитов на общую сумму 4 млн рублей. Цель новых займов – погасить существующие кредиты с более высокой процентной ставкой.

«Запланировано 16 электронных аукционов в рамках невозобновляемых кредитных линий под начальную (максимальную) ставку 8% годовых. В целях равномерного распределения долговой нагрузки срок действия планируемых кредитных линий – 4-5 лет», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что после оформления новых кредитов объем муниципального долга города не увеличится. Определить банки, которые предоставят деньги на наиболее выгодных условиях, администрация планирует 27 ноября.