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Жителей края позвали поработать на крупных инвестплощадках

Главная Экономика
Красноярск
16:36 11 Ноября 2019
вакансии, проекты, работа, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителям Красноярского края предлагают работу на предприятиях, реализующих крупные инвестиционные проекты в регионе. В этом году на производства устроились 800 жителей края. Об актуальных вакансиях сообщили в службе занятости населения.

Некоторые заводы и фабрики расположены в удаленных территориях, а кандидаты не могут лично общаться с будущими работодателями. Соискателям предоставили возможность пройти web-собеседования и даже получить предварительное профессиональное обучение. Все услуги для красноярцев бесплатные.

В краевой службе занятости рассказали, что 35 человек устроились на работу в деревообрабатывающую компанию «Енисей» - на производство приняли водителей, бухгалтеров, укладчиков и сортировщиков пиломатериалов. На других предприятиях актуальны сотни других вакансий.

«Работодатели заявили 1,1 тысячи вакансий на инвестпроектах, большая часть из них относится к золотодобывающей, деревообрабатывающей отраслям, а также сфере сельского хозяйства», - говорится в сообщении службы занятости.

Подробнее ознакомиться с актуальными вакансиями на крупных инвестплощадках края можно на портале агентства труда и занятости, а также в районных отделениях.

Отметим, что кандидатов, которые не смогли найти подходящую работу, обещают включить в кадровый резерв инвестиционных проектов.

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