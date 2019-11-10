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Проект нефтяного терминала на Таймыре прошел общественное обсуждение

Главная Экономика
Красноярск
14:15 10 Ноября 2019
нефть, проект, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект строительства нефтяного терминала «Порт бухта Север» на Таймыре прошел процедуру общественного обсуждения. Заказчиком проекта выступает ООО «Таймырнефтегаз-Порт», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обсуждение прошло в Центральной библиотеке в Дудинке. Терминал планируется разместить на побережье Енисейского залива в 40 км южнее Диксона. Он предназначен для перегрузки нефти с Пайяхской группы месторождений на танкеры для транспортировки по Северному морскому пути. Проектную документацию разработало АО «ЛенморНИИпроект».

«Планируемый общий объем перегружаемой нефти 26,1 млн т с возможностью увеличения до 50 млн т… Проект дает старт развитию нового, неосвоенного перспективного кластера нефтегазовых месторождений на Севере страны Таймырской нефтегазовой провинции», - приводит официальный сайт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края слова Юрия Якунина -  директора обособленного подразделения «Таймырнефтегаз-Порта» в Москве.

По оценке инициаторов проекта, его реализация позволит создать на полуострове несколько тысяч рабочих мест. Как сообщали Sibnovosti.ru, активные работы на Пайяхском нефтяном месторождении начались в этом году.

Фото: официальный портал Красноярского края

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