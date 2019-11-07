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Из резервного фонда края выделены деньги семьям погибших на реке Сейба

Главная Экономика
Красноярск
15:55 7 Ноября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из резервного фонда Красноярского края выделены деньги на компенсации пострадавшим и семьям погибших на реке Сейба в Курагинском районе.
Десять родственников, которые потеряли кормильцев, получат по миллиону рублей. Семьям троих пропавших без вести выплатят по 500 тысяч рублей.

Четверо пострадавших в результате ЧП работников прииска получат от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. 

«Помимо адресной материальной помощи из резервного фонда правительства края, родственникам погибших, имеющим право на получение страхового обеспечения в связи со смертью застрахованных работников, выплачиваются единовременные страховые выплаты в размере одного миллиона рублей от регионального отделения фонда социального страхования РФ», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в октябре на золотом прииске в Курагинском районе произошел прорыв пяти дамб. В результате ЧП погибли 17 человек, судьба троих рабочих остается неизвестной. 

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