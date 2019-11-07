В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

В Красноярске в начале ноября заметно подорожал бензин. По данным аналитиков, в период с 26 октября по 5 ноября стоимость АИ-92 на заправках города увеличилась на 0,73 рубля, составив в среднем 41,14 рубля за литр.

Цены на менее популярную марку - АИ-95 - за отчетный период не изменились, сообщают аналитики Красноярскстата. Один литр обойдется водителям в 43,44 рубля за литр.

Большой ценовой скачок показало дизельное топливо. На АЗС города средняя стоимость дизеля составляет 50,36 рубля, что на 3,45 рубля больше, чем неделю назад. Эксперты связывают это с переходом автомобилистов на зимнее топливо. Разница обусловлена высокой себестоимостью производства зимнего дизеля, по сравнению с летним.

Отметим, что средняя цена на дизельное горючее по стране составляет 46,83 рубля, а по Сибири - 48,56 рубля.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край вошел в топ-20 регионов с самым доступным дизтопливом в стране. Жители региона могут купить на среднюю месячную зарплату 852 литра горючего.