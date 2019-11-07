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В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

Главная Экономика
Красноярск
12:57 7 Ноября 2019
экономика, общество, топливо и азс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в начале ноября заметно подорожал бензин. По данным аналитиков, в период с 26 октября по 5 ноября стоимость АИ-92 на заправках города увеличилась на 0,73 рубля, составив в среднем 41,14 рубля за литр. 

Цены на менее популярную марку - АИ-95 - за отчетный период не изменились, сообщают аналитики Красноярскстата. Один литр обойдется водителям в 43,44 рубля за литр. 

Большой ценовой скачок показало дизельное топливо. На АЗС города средняя стоимость дизеля составляет 50,36 рубля, что на 3,45 рубля больше, чем неделю назад. Эксперты связывают это с переходом автомобилистов на зимнее топливо. Разница обусловлена высокой себестоимостью производства зимнего дизеля, по сравнению с летним.

Отметим, что средняя цена на дизельное горючее по стране составляет 46,83 рубля, а по Сибири - 48,56 рубля. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край вошел в топ-20 регионов с самым доступным дизтопливом в стране. Жители региона могут купить на среднюю месячную зарплату 852 литра горючего.

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