Красноярцы задолжали банкам 20 млрд рублей

В Красноярском крае снижается общий объем просроченной задолженности физлиц перед банками. Сейчас он составляет около 20 млрд рублей, что почти на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, подсчитали в Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Доля просроченной задолженности от объема кредитования составляет 5,2%, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

Красноярцы чаще всего допускают просрочки платежей по ипотеке из-за потери работы и финансовых трудностей – таких 95%. Для того, чтобы наладить свое положение, жителям региона требуется в среднем около полугода – спасают ипотечные каникулы по договоренности с банком.