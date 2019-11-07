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Красноярцы задолжали банкам 20 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
10:18 7 Ноября 2019
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае снижается общий объем просроченной задолженности физлиц перед банками. Сейчас он составляет около 20 млрд рублей, что почти на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, подсчитали в Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Доля просроченной задолженности от объема кредитования составляет 5,2%, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

Красноярцы чаще всего допускают просрочки платежей по ипотеке из-за потери работы и финансовых трудностей – таких 95%. Для того, чтобы наладить свое положение, жителям региона требуется в среднем около полугода – спасают ипотечные каникулы по договоренности с банком. 

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