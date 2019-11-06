Жители Таймыра займутся разведением овцебыков

На полуострове Таймыр планируют создать первую экспериментальную ферму для разведения овцебыков. С такой инициативой в краевое правительство обратились представители семейно-родовой общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал».

Так, уже в следующем году из Ямала на север Красноярского края привезут 20 молодых особей овцебыков – животных доставят на ферму, где в дальнейшем специалисты займутся их разведением.

«Для выпаса животных предусмотрено пастбище площадью 160 га. Овцебыки будут содержаться в искусственно созданной среде с дальнейшим полувольным содержанием и возможностью выпуска в естественную среду обитания», - рассказали авторы проекта.

Овцебык обладает ценным шерстяным покровом. Подшерсток молодых особей в несколько раз длиннее и тоньше верблюжьей шерсти. Его испоьзуют при изготовлении одежды. На мировом рынке килограмм необработанного пуха стоит более 300 долларов. Также овцебыков можно доить и делать из молока различные продукты.

В краевом правительстве уверены, что проект поспособствует созданию новых рабочих мест на севере края, а также позволит обучить молодежь традиционным промыслам северных народов. Сейчас необходимо проработать все механизмы, просчитать экономические риски, а также составить дорожную карту и сетевой график по реализации проекта. Первая экспериментальная ферма может появиться уже в 2020 году на территории таймырского поселка Волочанка. Если проект будет успешным, то его расширят и на другие территории.

Напомним, ранее краевые власти запланировали построить на севере завод по переработке оленины. На предприятии будут перерабатывать мясо домашних и диких животных.