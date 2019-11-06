Красноярский край вошел в топ-20 регионов с самым доступным дизтопливом в стране

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов России по доступности дизельного топлива. Эксперты проанализировали, какой объем дизеля можно купить на среднюю чистую зарплату в территории, а также динамику изменения цены на этот вид горючего с начала года.

Красноярский край оказался на 17 строчке рейтинга, значительно опередив по доступности дизеля Кузбасс, Омскую, Новосибирскую и Томскую области. По данным исследования, жители Красноярского края могут купить на среднюю месячную зарплату 852 литра горючего. В среднем топливо в регионе отпускают за 48,52 рубля за литр. С начала года дизель не подорожал.

Добавим, что самое доступное горючее в Ямало-Ненецком автономном округе – жители могут купить 1739 литров дизеля при цене 49,35 рублей за литр, передает корреспондент Sibnovosti.ru.