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Красноярский край вошел в топ-20 регионов с самым доступным дизтопливом в стране

Главная Экономика
Красноярск
10:34 6 Ноября 2019
рейтинг, цены, топливо и азс, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов России по доступности дизельного топлива. Эксперты проанализировали, какой объем дизеля можно купить на среднюю чистую зарплату в территории, а также динамику изменения цены на этот вид горючего с начала года.

Красноярский край оказался на 17 строчке рейтинга, значительно опередив по доступности дизеля Кузбасс, Омскую, Новосибирскую и Томскую области. По данным исследования, жители Красноярского края могут купить на среднюю месячную зарплату 852 литра горючего. В среднем топливо в регионе отпускают за 48,52 рубля за литр. С начала года дизель не подорожал.

Добавим, что самое доступное горючее в Ямало-Ненецком автономном округе – жители могут купить 1739 литров дизеля при цене 49,35 рублей за литр, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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