5 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Аналитики назвали среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в Красноярске

Главная Экономика
Красноярск
14:22 5 Ноября 2019
квартиры, недвижимость, аренда, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru назвали среднюю цену аренды однокомнатной квартиры в Красноярске. Она составила 13 651 рубль, что на три тысячи рублей меньше, чем в среднем по России.

«Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 рублей. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 руб. и 8 156 руб. в месяц соответственно», - рассказали риелторы.

Добавим, в первой пятерке по дороговизне аренды кроме Москвы находятся также Химки, Санкт-Петербург, Сочи и Балашиха.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Названы топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярском крае

Названы топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярском крае

5 Ноября 2019 г.
Данные Агентства труда и занятости
Новости Красноярска: Финская компания разработала проект завода по переработке оленины на Таймыре

Финская компания разработала проект завода по переработке оленины на Таймыре

5 Ноября 2019 г.
Его хотят построить уже в 2020 году
Новости Красноярска: Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

5 Ноября 2019 г.
Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 111%
Новости Красноярска: Оценено недостроенное жилье красноярской СК «Реставрация»

Оценено недостроенное жилье красноярской СК «Реставрация»

4 Ноября 2019 г.
«Нанжуль-Солнечный», «Фестиваль» и «Эдельвейс» стоят в сумме 2,63 млрд рублей
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС увеличила налоговые выплаты

Богучанская ГЭС увеличила налоговые выплаты

1 Ноября 2019 г.
За девять месяцев 2019 года уже выплачено 5 млрд 185 млн рублей
Новости Красноярска: Краевые аграрии побили рекорд по урожайности

Краевые аграрии побили рекорд по урожайности

31 Октября 2019 г.
Собрано 2 млн 413 тысяч тонн зерна
Новости компаний
01/11
Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет
31/10
600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске зреют новые бизнесмены

В Красноярске зреют новые бизнесмены

5 Ноября 2019 г.
Центр занятости запустил проект вовлечения молодежи
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» выбыл из Кубка России среди женских команд

Волейбольный «Енисей» выбыл из Кубка России среди женских команд

4 Ноября 2019 г.
В полуфинальной группе красноярки выиграли один матч из трех
Новости Красноярска: Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

5 Ноября 2019 г.
Матч прошел в День народного единства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19