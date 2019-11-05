Аналитики назвали среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в Красноярске

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru назвали среднюю цену аренды однокомнатной квартиры в Красноярске. Она составила 13 651 рубль, что на три тысячи рублей меньше, чем в среднем по России.

«Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 рублей. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 руб. и 8 156 руб. в месяц соответственно», - рассказали риелторы.

Добавим, в первой пятерке по дороговизне аренды кроме Москвы находятся также Химки, Санкт-Петербург, Сочи и Балашиха.