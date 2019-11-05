Названы топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярском крае. Региональное Агентство труда и занятости представила данные.

Так, в списке есть вакансии пилота и геодезиста. Предложение - 100 тысяч рублей в месяц. Далее идут мастер буровой (96 тысяч рублей), главный сварщик (90 тысяч рублей), инженер-механик (84 тысячи рублей).

«Больше всего среди представителей рабочих профессий готовы платить бурильщику шпуров (средняя заработная плата – 122 тысячи рублей), оператору раскряжевочной установки (120 тысяч рублей), мотористу цементировочного агрегата (105 тысяч рублей), машинисту паровой передвижной установки (104 тысячи рублей), электрослесарю подземному (88 тысяч рублей)», - рассказали в Агентстве.

По словам руководителя ведомства Виктора Новикова, все больше предприятий выбирают службу занятости для подбора персонала.

«По доле обратившихся работодателей край занимает первое место среди других субъектов РФ», - заявил он.

Сегодня в банке вакансий краевой службы занятости населения – 48 тысяч вакансий постоянной работы.